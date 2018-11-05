  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:37
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Blanc’la bir daha

, Fransız teknik adam ile bir kez daha görüşecek ve yeni bir teklif sunacak...

BLANC’LA BİR DAHA
Kendisine yapılan ilk tekliften bir sonuç alınamayan Laurent Blanc ile Comolli bir kez daha görüşecek.

FENER YÖNETİMİ ISRARCI
Tecrübeli teknik adama yeni bir teklif ile gidecek olan Comolli, önümüzdeki hafta başlayacak milli arada teknik direktör sorununu çözmeye çalışacak. Görevi kabul ederse 13. haftada oynanacak Trabzonspor deplasmanında takımın başında Blanc olacak.
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