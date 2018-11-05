  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 01:52
  • Gazete

tahrik savunması

Hakem, gözlemci ve temsilci raporları bugün ’ye ulaşacak, yarın da sevkleri açıklanacak. Çarşamba günü ise savunmalar alınacak... G.Saray'ın savunmasında, "Maç içinde hiçbir olay çıkmadı. Jailson, 'ya atmasa kavga olmazdı. tahrik var" diyeceği öğrenildi

Ağır tahrik savunması

Ülke gündemine oturan olaylı derbinin ardından tüm gözler Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda... Verilecek kararlarda kilit rol oynayacak olan hakem, temsilci ve gözlemci raporları bugün TFF'ye ulaşacak. Yapılacak incelemelerin ardından yarın disiplin sevklerinin açıklanması bekleniyor.

Savunma süreci yaşanacak
ARDINDAN savunma süreci yaşanacak. PFDK'ya sev edilen kulüp ve şahıslar çarşamba günü savunmalarını TFF'ye yollayacak. Alınan bilgilere göre G.Saray savunmasını 'tahrik' üzerine kuruyor.

En ufak bir gerilim yoktu
Sarı-kırmızılı cepheye göre maç içinde en ufak bir gerilim yaşanmadı. Maç sonunda Jailson, Belhanda'ya atmasa olaylar çıkmayacaktı. Jailson'un tahriki çıkan kavganın baş nedeni oldu.

KARE SEYREDİLİYOR!
Yönetim ayrıca yayıncı kuruluşun görüntülerini kare kare izleyerek olası cezaları azaltacak unsurları tespit etmeye çalışıyor. Kulüpte özellikle Terim'e çıkabilecek ceza konusunda endişe yaşanıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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