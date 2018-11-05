Ülke gündemine oturan olaylı derbinin ardından tüm gözler Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda... Verilecek kararlarda kilit rol oynayacak olan hakem, temsilci ve gözlemci raporları bugün TFF'ye ulaşacak. Yapılacak incelemelerin ardından yarın disiplin sevklerinin açıklanması bekleniyor.
Savunma süreci yaşanacak
ARDINDAN savunma süreci yaşanacak. PFDK'ya sev edilen kulüp ve şahıslar çarşamba günü savunmalarını TFF'ye yollayacak. Alınan bilgilere göre G.Saray savunmasını 'tahrik' üzerine kuruyor.
En ufak bir gerilim yoktu
Sarı-kırmızılı cepheye göre maç içinde en ufak bir gerilim yaşanmadı. Maç sonunda Jailson, Belhanda'ya tokat atmasa olaylar çıkmayacaktı. Jailson'un ağır tahriki çıkan kavganın baş nedeni oldu.
KARE KARE SEYREDİLİYOR!
Yönetim ayrıca yayıncı kuruluşun görüntülerini kare kare izleyerek olası cezaları azaltacak unsurları tespit etmeye çalışıyor. Kulüpte özellikle Terim'e çıkabilecek ceza konusunda endişe yaşanıyor.
- Spor
- 05.11.2018
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- Son Güncelleme: 05.11.2018 - 01:52
- Gazete
Ağır tahrik savunması
Hakem, gözlemci ve temsilci raporları bugün TFF’ye ulaşacak, yarın da PFDK sevkleri açıklanacak. Çarşamba günü ise savunmalar alınacak... G.Saray'ın savunmasında, "Maç içinde hiçbir olay çıkmadı. Jailson, Belhanda'ya tokat atmasa kavga olmazdı. Ağır tahrik var" diyeceği öğrenildi
Ülke gündemine oturan olaylı derbinin ardından tüm gözler Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda... Verilecek kararlarda kilit rol oynayacak olan hakem, temsilci ve gözlemci raporları bugün TFF'ye ulaşacak. Yapılacak incelemelerin ardından yarın disiplin sevklerinin açıklanması bekleniyor.
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