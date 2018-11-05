  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 01:13
  • Gazete

'ya ’dan teklif geldi

sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek olan ’nun menajeriyle görüştü...

Japonya’dan teklif geldi
Son iki sezonda birçok önemli oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Beşiktaş'ta şimdi de Adriano tehlikesi yaşanıyor... Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldıza Vissel Kobe resmi teklif yaptı. Japon kulübünün yetkililerinin Adriano'nun menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun, kadrosunda Podolski ve Iniesta gibi yıldızları barındılan Kobe'ye gitmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAdriano'ya Japonya’dan teklif geldi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar