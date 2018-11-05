3 büyükler değil derdi büyükler 3 büyükler son yılların en kötü dönemini yaşıyorlar. Saha içinde ve dışında taraftarlarına hiç umut vermiyorlar...

Türk unun lokomotifi olan 3 büyükler bu sezon kayıplarda... Ligde 11. haftayı Başakşehir lider olarak tamamlarken Galatasaray zirvenin 4, Beşiktaş 6, Fenerbahçe ise 14 puan gerisinde kaldı. Başakşehir'den toplam 24 puan fark yiyen 3 büyükler futbol olarak da umut vermiyor.



Yüzde 39'unu kazandılar!

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş bu sezon oynadığı 51 resmi maçın sadece 20'sini kazanabildi. 14 beraberlik ve 17 yenilgi alan 3 büyükler maçların sadece yüzde 39'undan galibiyet çıkarabildi.







FFP anlaşmaları zorluyor

3 büyükler ekonomik olarak da ışık vermiyor... batağına saplanan kulüplerimiz, UEFA tehdidini yakından hissediyor. Yapılan anlaşmalar nedeniyle transferde beklenen adımlar atılamıyor.



2010'UN TEKRARI OLUR MU?

Otoriteler 2010 yılında Bursaspor'un imza attığı şampiyonluk başarısının bir tekrarının bu sezon da yaşanabileceğini düşünüyor. Gelecek haftalarda yaşanacaklar merakla bekleniyor. futbol unun lokomotifi olan 3 büyükler bu sezon kayıplarda...11. haftayılider olarak tamamlarkenzirvenin 4,6,ise 14 puan gerisinde kaldı.'den toplamfark yiyen 3 büyükler futbol olarak da umut vermiyor.bu sezon oynadığı51 resmi maçınsadece 20'sini kazanabildi.14 beraberlikve 17 yenilgi alan 3büyükler maçların sadeceyüzde 39'undangalibiyet çıkarabildi.ekonomik olarak daışık vermiyor... Borç batağına saplanankulüplerimiz,tehdidini yakındanhissediyor. Yapılananlaşmalar nedeniyletransferde beklenenadımlar atılamıyor.yılında'un imza attığı şampiyonluk başarısının bir tekrarının bu sezon da yaşanabileceğini düşünüyor. Gelecek haftalarda yaşanacaklar 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER