3 büyükler değil derdi büyükler

Türk futbolunun lokomotifi olan 3 büyükler bu sezon kayıplarda... Ligde 11. haftayı Başakşehir lider olarak tamamlarken Galatasaray zirvenin 4, Beşiktaş 6, Fenerbahçe ise 14 puan gerisinde kaldı. Başakşehir'den toplam 24 puan fark yiyen 3 büyükler futbol olarak da umut vermiyor.
Yüzde 39'unu kazandılar!
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş bu sezon oynadığı 51 resmi maçın sadece 20'sini kazanabildi. 14 beraberlik ve 17 yenilgi alan 3 büyükler maçların sadece yüzde 39'undan galibiyet çıkarabildi.
FFP anlaşmaları zorluyor
3 büyükler ekonomik olarak da ışık vermiyor... Borç batağına saplanan kulüplerimiz, UEFA tehdidini yakından hissediyor. Yapılan anlaşmalar nedeniyle transferde beklenen adımlar atılamıyor.
2010'UN TEKRARI OLUR MU?
Otoriteler 2010 yılında Bursaspor'un imza attığı şampiyonluk başarısının bir tekrarının bu sezon da yaşanabileceğini düşünüyor. Gelecek haftalarda yaşanacaklar merakla bekleniyor.
Yüzde 39'unu kazandılar!
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş bu sezon oynadığı 51 resmi maçın sadece 20'sini kazanabildi. 14 beraberlik ve 17 yenilgi alan 3 büyükler maçların sadece yüzde 39'undan galibiyet çıkarabildi.
FFP anlaşmaları zorluyor
3 büyükler ekonomik olarak da ışık vermiyor... Borç batağına saplanan kulüplerimiz, UEFA tehdidini yakından hissediyor. Yapılan anlaşmalar nedeniyle transferde beklenen adımlar atılamıyor.
2010'UN TEKRARI OLUR MU?
Otoriteler 2010 yılında Bursaspor'un imza attığı şampiyonluk başarısının bir tekrarının bu sezon da yaşanabileceğini düşünüyor. Gelecek haftalarda yaşanacaklar merakla bekleniyor.
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