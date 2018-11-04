Süper Lig puan durumu tablosu, 2018 Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverler tarafından araştırılıyor. Cuma günü saat 21.00'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Süper Lig 11. haftas perdesi açıldı. Bugün oynanan maçlarla yeniden şekillenen puan durumu tablosu devam eden ve yarın sona erecek maçlar ile birlikte yeniden şekillenecek. İşte Süper Lig 11. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (11. HAFTA GÜNCEL)
Puan durumu tablosu, sona eren maçların ardından güncellenmektedir.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|11
|7
|3
|1
|15
|4
|11
|24
|2
|Galatasaray
|11
|6
|2
|3
|19
|14
|5
|20
|3
|Antalyaspor
|11
|6
|2
|3
|15
|16
|-1
|20
|4
|Kasımpaşa
|11
|6
|1
|4
|24
|18
|6
|19
|5
|Ankaragücü
|11
|6
|1
|4
|15
|11
|4
|19
|6
|Beşiktaş
|11
|5
|3
|3
|19
|14
|5
|18
|7
|Yeni Malatyaspor
|11
|5
|3
|3
|14
|10
|4
|18
|8
|Trabzonspor
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|9
|Göztepe
|10
|5
|0
|5
|12
|12
|0
|15
|10
|Konyaspor
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|13
|11
|Bursaspor
|10
|2
|6
|2
|8
|8
|0
|12
|12
|Kayserispor
|11
|3
|3
|5
|10
|14
|-4
|12
|13
|Alanyaspor
|11
|4
|0
|7
|6
|16
|-10
|12
|14
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|12
|17
|-5
|10
|15
|Fenerbahçe
|11
|2
|4
|5
|9
|15
|-6
|10
|16
|Akhisarspor
|11
|2
|3
|6
|11
|19
|-8
|9
|17
|Rizespor
|10
|1
|5
|4
|12
|15
|-3
|8
|18
|BB Erzurumspor
|11
|1
|5
|5
|8
|13
|-5
|8
2 KASIM CUMA
Galatasaray - Fenerbahçe: 2 - 2
3 KASIM CUMARTESİ
Kasımpaşa - Antalyaspor: 1 - 2
Akhisarspor - BB Erzurumspor: 1 - 1
Başakşehir - Beşiktaş: 1 - 0
4 KASIM PAZAR
Ankaragücü - Kayserispor: 3 - 1
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 0 - 1
Trabzonspor - Bursaspor:
5 KASIM PAZARTESİ
Göztepe - Rizespor:
Sivasspor - Konyaspor:
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