Süper Lig puan durumu tablosu, 2018 Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverler tarafından araştırılıyor. Cuma günü saat 21.00'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Süper Lig 11. haftas perdesi açıldı. Bugün oynanan maçlarla yeniden şekillenen puan durumu tablosu devam eden ve yarın sona erecek maçlar ile birlikte yeniden şekillenecek. İşte Süper Lig 11. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (11. HAFTA GÜNCEL)

Puan durumu tablosu, sona eren maçların ardından güncellenmektedir.

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 11 7 3 1 15 4 11 24 2 Galatasaray 11 6 2 3 19 14 5 20 3 Antalyaspor 11 6 2 3 15 16 -1 20 4 Kasımpaşa 11 6 1 4 24 18 6 19 5 Ankaragücü 11 6 1 4 15 11 4 19 6 Beşiktaş 11 5 3 3 19 14 5 18 7 Yeni Malatyaspor 11 5 3 3 14 10 4 18 8 Trabzonspor 10 4 3 3 18 12 6 15 9 Göztepe 10 5 0 5 12 12 0 15 10 Konyaspor 10 3 4 3 15 14 1 13 11 Bursaspor 10 2 6 2 8 8 0 12 12 Kayserispor 11 3 3 5 10 14 -4 12 13 Alanyaspor 11 4 0 7 6 16 -10 12 14 Sivasspor 10 2 4 4 12 17 -5 10 15 Fenerbahçe 11 2 4 5 9 15 -6 10 16 Akhisarspor 11 2 3 6 11 19 -8 9 17 Rizespor 10 1 5 4 12 15 -3 8 18 BB Erzurumspor 11 1 5 5 8 13 -5 8

2 KASIM CUMA

Galatasaray - Fenerbahçe: 2 - 2

3 KASIM CUMARTESİ

Kasımpaşa - Antalyaspor: 1 - 2

Akhisarspor - BB Erzurumspor: 1 - 1

Başakşehir - Beşiktaş: 1 - 0

4 KASIM PAZAR

Ankaragücü - Kayserispor: 3 - 1

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 0 - 1

Trabzonspor - Bursaspor:

5 KASIM PAZARTESİ

Göztepe - Rizespor:

Sivasspor - Konyaspor: