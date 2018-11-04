  • Spor
  • 04.11.2018 18:12
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 18:12

: Süper Lig 11. hafta ve maç sonuçları

tablosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 11. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı cebine koydu. Puan durumu tablosunda Başakşehir 24 puanla lider konumda bulunurken, Galatasaray 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 11. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig tablosu, 2018 Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverler tarafından araştırılıyor. Cuma günü saat 21.00'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Süper Lig 11. haftas perdesi açıldı. Bugün oynanan maçlarla yeniden şekillenen puan durumu tablosu devam eden ve yarın sona erecek maçlar ile birlikte yeniden şekillenecek. İşte Süper Lig 11. hafta maç sonuçlarına göre tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (11. HAFTA GÜNCEL)

Puan durumu tablosu, sona eren maçların ardından güncellenmektedir.

O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 11 7 3 1 15 4 11 24
2 Galatasaray 11 6 2 3 19 14 5 20
3 Antalyaspor 11 6 2 3 15 16 -1 20
4 Kasımpaşa 11 6 1 4 24 18 6 19
5 Ankaragücü 11 6 1 4 15 11 4 19
6 Beşiktaş 11 5 3 3 19 14 5 18
7 Yeni Malatyaspor 11 5 3 3 14 10 4 18
8 Trabzonspor 10 4 3 3 18 12 6 15
9 Göztepe 10 5 0 5 12 12 0 15
10 Konyaspor 10 3 4 3 15 14 1 13
11 Bursaspor 10 2 6 2 8 8 0 12
12 Kayserispor 11 3 3 5 10 14 -4 12
13 Alanyaspor 11 4 0 7 6 16 -10 12
14 Sivasspor 10 2 4 4 12 17 -5 10
15 Fenerbahçe 11 2 4 5 9 15 -6 10
16 Akhisarspor 11 2 3 6 11 19 -8 9
17 Rizespor 10 1 5 4 12 15 -3 8
18 BB Erzurumspor 11 1 5 5 8 13 -5 8

2 KASIM CUMA

Galatasaray - Fenerbahçe: 2 - 2

3 KASIM CUMARTESİ

Kasımpaşa - Antalyaspor: 1 - 2

Akhisarspor - BB Erzurumspor: 1 - 1

Başakşehir - Beşiktaş: 1 - 0

4 KASIM PAZAR

Ankaragücü - Kayserispor: 3 - 1

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 0 - 1

Trabzonspor - Bursaspor:

5 KASIM PAZARTESİ

Göztepe - Rizespor:

Sivasspor - Konyaspor:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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