  • Spor
  • 04.11.2018 10:29
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 10:32

Takımı Dünya Kupası'nda finale adını yazdırdı

'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Takımı, ev sahibi Meksika'yı 4-0 yenerek finale adını yazdırdı. Milli Takımımızın finaldeki rakibi ise Angola.

Milli Takımımız tarih yazdı!

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda ev sahibi 'yı 4-0 yenerek finale yükseldi.

Meksika'da gerçekleşen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda tarih yazmaya devam eden Ay-Yıldızlılar, yarı final maçında ev sahibi Meksika'yı Rahmi Özcan, Savaş Kaya, Barış Telli ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-0'la geçmeyi başararak namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı.

RAKİP BREZİLYA

'yı 2-1 yenen Angola, finalde Milli Takımın rakibi oldu. Final mücadelesi bu gece TSİ 05.00'te başlayacak.

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