  • Spor
  • 04.11.2018 11:47
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 11:47

Milan ile yollarını ayırıyor

İtalya'nın Milan takımında forma giyen milli futbolcumuz 'nun devre arasında takımdan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutabileceği iddia edildi.

Çalhanoğlundan Milan kararı

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen , devre arasında takımdan ayrılabilir.

Tuttosport gazetesinin haberine göre Milan, yeni transfer Lucas Paqueta'ya yer açmak için devre arasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.

LEIPZIG VEYA FRANKFURT
Çalhanoğlu'nun Almanya'ya geri döneceği, Red Bull Leipzig veya Eintracht Frankfurt'a gitmeye yakın olduğu iddia edildi.

Milan teknik direktörü tarafından son haftalarda kesik yiyen Milli futbolcu, 2017'de 21 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.

GATTUSO: ''SIKINTI YAŞIYOR''
Öte yandan Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, yaptığı açıklamada ''Hakan, fit olmak için elinden geleni yapıyor. Son maçta sıkıntı yaşadığını gördünüz.'' sözlerini kullandı.

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