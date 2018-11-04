  • Spor
  • 04.11.2018 03:03
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 03:19

- maçının hakem raporu ortaya çıktı | Terim'den, Aydınus'a çok sert sözler

- maçının bitiş düdüğüyle beraber saha karışmış ve futbolcular birbirlerine girdi. Galatasaray ü de bitiş düdüğüyle beraber 'un üzerine yürümüş ve yoğun itirazlarda bulunmuştu. Fatih Terim'in neler söylediği ortaya çıktı.


ile maçının ardından saha karışmış ve futbolcular birbirlerine girmişti. Galatasaray ü 'de maçın orta hakemi 'a tepki göstermişti. Fatih Terim'in neler söylediği ortaya çıktı.

"YA SEN KALACAKSIN YA BEN"
Aspor'da yer alan habere göre Fatih Terim, bu maçı bu hale sen getirdin, bundan sonra ya sen kalacaksın ya ben' ifadelerini kullandı.

"SENİN GİBİ HAKEMLER..."
Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti: Şimdi çıkıp kameralara konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun, senin gibi hakemler bu maçların a...s... ifadeleriyle sürdürdüğü belirtildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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