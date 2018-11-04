"YA SEN KALACAKSIN YA BEN"

Aspor'da yer alan habere göre Fatih Terim, bu maçı bu hale sen getirdin, bundan sonra ya sen kalacaksın ya ben' ifadelerini kullandı.

"SENİN GİBİ HAKEMLER..."

Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti: Şimdi çıkıp kameralara konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun, senin gibi hakemler bu maçların a...s... ifadeleriyle sürdürdüğü belirtildi.



