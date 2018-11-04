Galatasaray ile Fenerbahçe maçının ardından saha karışmış ve futbolcular birbirlerine girmişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'de maçın orta hakemi Fırat Aydınus'a tepki göstermişti. Fatih Terim'in neler söylediği ortaya çıktı.
"YA SEN KALACAKSIN YA BEN"
Aspor'da yer alan habere göre Fatih Terim, bu maçı bu hale sen getirdin, bundan sonra ya sen kalacaksın ya ben' ifadelerini kullandı.
"SENİN GİBİ HAKEMLER..."
Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti: Şimdi çıkıp kameralara konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun, senin gibi hakemler bu maçların a...s... ifadeleriyle sürdürdüğü belirtildi.
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