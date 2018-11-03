Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Fatih Terim, Hakem Aydınus'un yanına gelerek suratına tükürdü.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 00:42:41 Güncelleme: 01:03:24
Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
Fatih Terim, maç sonu röportajında da hakem Aydınus ile ilgili çok sert konuştu; "Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç."
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