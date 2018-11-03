Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!

Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Fatih Terim, Hakem Aydınus'un yanına gelerek suratına tükürdü.

3 Kasım 2018 Cumartesi, 00:42:41 Güncelleme: 01:03:24
Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
  • 1
  • 129
Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 2-2'lik skorla bitti.

Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
  • 2
  • 129
Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

Derbiye sahada oynanan futboldan çok maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu.

Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
  • 3
  • 129
Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

Fatih Terim, maçın bitiş düdüğü ile birlikte hakem Aydınus'un yanına giderek çok sert tepki gösterdi.

Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
  • 4
  • 129
Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

Terim'in Aydınus'a tepki gösterdiği sırada tecrübeli hakemin suratına tükürdüğü görülüyor.

Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
  • 5
  • 129
Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

Fatih Terim, maç sonu röportajında da hakem Aydınus ile ilgili çok sert konuştu; "Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç."

DİĞER GALERİLER