Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'e yenildikleri maç sonrası "Yenilginin faturası kime?" şeklinde sorulan soruya "Burası iş hayatı değil. Futbol hatalar oyunu" cevabını verdi. Başakşehir karşısında yenilgiyi hak edecek bir oyun oynamadıklarını söyleyen Güneş, "Bu maçı kazanabilirdik. O zaman da en büyük favori olurduk" dedi.
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