  • Spor
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:40
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iş hayatı değil futbol hatalar oyunu

, “Yenilginin faturası kime?” sorusuna sert bir yanıt verdi

Burası iş hayatı değil futbol hatalar oyunu
Beşiktaş Şenol Güneş, 'e yenildikleri maç sonrası "Yenilginin faturası kime?" şeklinde sorulan soruya " iş hayatı değil. Futbol hatalar oyunu" cevabını verdi. Başakşehir karşısında yenilgiyi hak edecek bir oyun oynamadıklarını söyleyen Güneş, "Bu maçı kazanabilirdik. O zaman da en büyük favori olurduk" dedi.
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