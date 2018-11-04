THE Football Leaks'in yayınladığı 70 milyondan fazla belge futbol dünyasına bomba gibi düştü. Belgelere göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da yönetimdeki ailelerin ellerinde bulunan Manchester City ve Paris Saint Germain, Finansal Fair Play kurallarını ciddi şekilde ihlal etmesine rağmen, dönemin UEFA Genel Sekreter Infantino bu kulüplerle gizli anlaşmalar yaparak FFP ihlallerinden alacakları cezaları önemli ölçüde hafifletti. Bu süreçte Abu Dabi'den Manchester City'ye 2.7 milyar euro, Doha'dan PSG'ye ise 1.8 milyar euro para aktarıldığı iddia edildi. UEFA için bu net bir FFP ihlaliydi ancak iddiaya göre devreye giren Infantino, City'ye 49 milyon pound, PSG'ye ise 32 milyon pound para cezaları kesilmesini sağladı ve cezalar ertelendi. Finansal Fair Play kuralları nedeniyle daha önce Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a men, kadro kısıtlama ve transfer yasakları getirilmişti. Halen, üç büyük kulüpte UEFA'nın FFP incelemesinde bulunuyor ve mali olarak UEFA tarafından denetleniyor.
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