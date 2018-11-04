  • Spor
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:52
  • Gazete

" Türk takımlarını hedef seçti!"

, büyük para karşılığında ’ye ceza vermedi, Türk takımlarını hedef seçti...

Bomba iddia
THE Football Leaks'in yayınladığı 70 milyondan fazla belge futbol dünyasına bomba gibi düştü. Belgelere göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve 'da yönetimdeki ailelerin ellerinde bulunan Manchester City ve Paris Saint Germain, kurallarını ciddi şekilde ihlal etmesine rağmen, dönemin Genel Sekreter Infantino bu kulüplerle gizli anlaşmalar yaparak ihlallerinden alacakları cezaları önemli ölçüde hafifletti. Bu süreçte Abu Dabi'den Manchester City'ye 2.7 milyar euro, Doha'dan PSG'ye ise 1.8 milyar euro para aktarıldığı iddia edildi. UEFA için bu net bir FFP ihlaliydi ancak iddiaya göre devreye giren Infantino, City'ye 49 milyon pound, PSG'ye ise 32 milyon pound para cezaları kesilmesini sağladı ve cezalar ertelendi. Finansal Fair Play kuralları nedeniyle daha önce 'de , ve 'a men, kadro kısıtlama ve transfer yasakları getirilmişti. Halen, üç büyük kulüpte UEFA'nın FFP incelemesinde bulunuyor ve mali olarak UEFA tarafından denetleniyor.
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