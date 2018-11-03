  • Spor
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:50
  • Gazete

Fener’le şaka olmaz

Skor 2-0 olunca tribünlerin ‘oleyi’ G.Saray’ı rehavete itti. Fneer 2 gol bulup bir kez daha ezeli rekabetteki üstünlüğünü ilan etti.

Fener’le şaka olmaz
Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Galatasaray 2-0 öne geçince herkes farkın daha da artacağını düşündü. Sarı- Kırmızılı tribünler oley çekmeye başladı. Ne olduysa ondan sonra oldu. birden durdu. Reaksiyon gösteren Fenerbahçe kısa sürede 2-2'yi yakaladı. 3. gole de 2 kez çok yaklaştı.

TARİH YİNE TEKERRÜR ETTİ!
Bu maç akıllara 1989 yılındaki kupa yarı finalinde F.Bahçe'nin G.Saray'ı 3-0 geriden gelip 4-3 yendiği maçı getirdi. Ali Samiyen'deki maçta Galatasaray ilk yarıda 3-0'ı bulunca tribünler oley çekmeye başlamıştı. Ancak 2. yarıda müthiş bir dönüş yapan F.Bahçe maçı Aykut ve Hasan'ın (3) golleriyle 4-3 kazanmıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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