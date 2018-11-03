Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın bitiş düdüğünün hemen ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbedeyi yorumladı.
İşte Dilmen'in Galatasaray-Fenerbahçe değerlendirmelerinden satır başları...
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