  • Spor
  • 03.11.2018 02:27
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 02:27

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları yorumladı

Usta futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları özel bir kanalda yorumladı.

Rıdvan Dilmenden olaylı derbiyle ilgili sert sözler

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın bitiş düdüğünün hemen ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbedeyi yorumladı.

İşte Dilmen'in Galatasaray-Fenerbahçe değerlendirmelerinden satır başları...

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