Müthiş derbide kazanan yok... Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Galatasaray ve Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. 31. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın kullandığı kornerde arka direkte Serdar'ın kafayla indirdiği topa dokunan Donk, Harun'u mağlup etti: 1-0.
VAR KARARIYLA PENALTI ÇIKTI
49. dakikada Onyekuru vurdu, Harun kurtardı... 50. dakikada Linnes ceza sahasının dışından mükemmel vurdu, skor 2-0 oldu. 65. dakikada Fenerbahçe VAR kararıyla penaltı kazandı.
FENERBAHÇE GALİBİYETİ KAÇIRDI
Valbuena penaltıdan golü attı: 2-1. 72. dakikada Jailson süper bir golle skoru 2-2 yaptı. 85. dakikada Eljif'in şutunu Muslera çıkardı. 85. dakikada Skrtel de kaçırınca derbi 2-2 sona erdi.
NDİAYE, JAİLSON, SOLDADO ATILDI
Maç bitiminde ise ortalık karıştı. Jailson, Belhanda'yı tokatladı. Ardından Ndiaye, Jailson'a kafa attı. Hasan Şaş, Skrtel'e saldırdı. Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı kart çıktığı açıklandı.
VAR KARARIYLA PENALTI ÇIKTI
49. dakikada Onyekuru vurdu, Harun kurtardı... 50. dakikada Linnes ceza sahasının dışından mükemmel vurdu, skor 2-0 oldu. 65. dakikada Fenerbahçe VAR kararıyla penaltı kazandı.
FENERBAHÇE GALİBİYETİ KAÇIRDI
Valbuena penaltıdan golü attı: 2-1. 72. dakikada Jailson süper bir golle skoru 2-2 yaptı. 85. dakikada Eljif'in şutunu Muslera çıkardı. 85. dakikada Skrtel de kaçırınca derbi 2-2 sona erdi.
NDİAYE, JAİLSON, SOLDADO ATILDI
Maç bitiminde ise ortalık karıştı. Jailson, Belhanda'yı tokatladı. Ardından Ndiaye, Jailson'a kafa attı. Hasan Şaş, Skrtel'e saldırdı. Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı kart çıktığı açıklandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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