Bu kez tuzağa düşmek yok

Süper Lig'de haftanın skoru en az derbi kadar merak edilen maçında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.
11 MAÇTA 1 GALİBİYET!
Geçen hafta aldığı farklı Rize galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Başakşehir sınavı öncesi istatistikler can sıkıyor. Siyah-Beyazlılar, rakibi önünde son 11 maçta 1 kez kazanabilirken, Şenol Güneş de son 6 maçta Başakşehir'e karşı galibiyet alamadı. Başakşehir sınavına büyük önem veren Güneş bu kez rakibin tuzağına düşmeyecek. Başakşehir önünde çok kontrollü oynayacak olan Siyah-Beyazlılar riske girmeden gol arayacak. Başakşehir cephesinde de hedef galibiyet. Sa- katlığı geçen Adebayor'un 11'de oynaması bekleniyor.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Beşiktaş akşam yaptığı idmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-Beyazlılar'da futbolcuların moral motivasyonun üst düzeyde olduğu öğrenildi.
11 MAÇTA 1 GALİBİYET!
Geçen hafta aldığı farklı Rize galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Başakşehir sınavı öncesi istatistikler can sıkıyor. Siyah-Beyazlılar, rakibi önünde son 11 maçta 1 kez kazanabilirken, Şenol Güneş de son 6 maçta Başakşehir'e karşı galibiyet alamadı. Başakşehir sınavına büyük önem veren Güneş bu kez rakibin tuzağına düşmeyecek. Başakşehir önünde çok kontrollü oynayacak olan Siyah-Beyazlılar riske girmeden gol arayacak. Başakşehir cephesinde de hedef galibiyet. Sa- katlığı geçen Adebayor'un 11'de oynaması bekleniyor.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Beşiktaş akşam yaptığı idmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-Beyazlılar'da futbolcuların moral motivasyonun üst düzeyde olduğu öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.