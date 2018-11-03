  • Spor
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:42
  • Gazete

Bu kez tuzağa düşmek yok

son 6 maçta deviremediği ’in tuzağına bu kez düşmeyecek. topu rakibe verecek, riske girmeden gol arayacak

Bu kez tuzağa düşmek yok
Süper Lig'de haftanın skoru en az derbi kadar merak edilen maçında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.

11 MAÇTA 1 GALİBİYET!
Geçen hafta aldığı farklı Rize galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Başakşehir sınavı öncesi istatistikler can sıkıyor. Siyah-Beyazlılar, rakibi önünde son 11 maçta 1 kez kazanabilirken, Şenol Güneş de son 6 maçta 'e karşı galibiyet alamadı. Başakşehir sınavına büyük önem veren Güneş bu kez rakibin tuzağına düşmeyecek. Başakşehir önünde çok kontrollü oynayacak olan Siyah-Beyazlılar riske girmeden gol arayacak. Başakşehir cephesinde de hedef galibiyet. Sa- katlığı geçen Adebayor'un 11'de oynaması bekleniyor.



HAZIRLIKLAR TAMAM
Beşiktaş akşam yaptığı idmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-Beyazlılar'da futbolcuların moral motivasyonun üst düzeyde olduğu öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBu kez tuzağa düşmek yok
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar