27 yıl sonra penaltı kararı

TT Stadı'nda nefesleri kesen maçta Fenerbahçe uzun süre sonra bir ilki yaşadı... Maçın 65. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazanan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray deplasmanında beyaz noktayı en son 27 yıl önce görmüştü. 4 Mayıs 1991 yılında oynanan karşılaşmada Aykut Kocaman penaltıdan golü atmıştı. Dün de Valbuena hata yapmadı.