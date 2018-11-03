  • Spor
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:42
  • Gazete

27 yıl sonra penaltı kararı

27 yıl sonra penaltı kararı
TT Stadı'nda nefesleri kesen maçta Fenerbahçe uzun süre sonra bir ilki yaşadı... Maçın 65. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazanan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray deplasmanında beyaz noktayı en son 27 yıl önce görmüştü. 4 Mayıs 1991 yılında oynanan karşılaşmada Aykut Kocaman penaltıdan golü atmıştı. Dün de Valbuena hata yapmadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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