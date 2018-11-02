  • Spor
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 23:44
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Zafer için sabırsısız

İdari menajer ’dan iddialı açıklamalar

Zafer için sabırsısız
Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Başar, "Fenerbahçe taraftarı çok farklıdır. Onların sesini derbi maçta da duyacağız. Sahaya galibiyet için çıkacağız. 90 dakikanın sonunda galibiyeti kutlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Futbolcularla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Başar, "Onlara atmosferi, kendilerini nelerin beklediğini anlatıyoruz. Geçmiş maçların videolarını da izlettirdik" ifadesini kullandı.
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