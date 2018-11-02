  • Spor
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 23:54
  • Gazete

Töre’nin durumu ciddi değil

’nin sakatlığının çok ciddi olmadığı bildirildi

Töre’nin durumu ciddi değil
Beşiktaş sağlık ekibi Gökhan Töre'nin futbol hayatının tehlikede olduğu haberlerinin asılsız olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, Gökhan Töre'nin aldığı darbe nedeniyle 3-4 gün içinde takımla beraber antrenmanlara başlayacağı belirtildi. 'nin 2 hafta sonra maç oynayacak düzeye geleceği de özel olarak vurgulandı.
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