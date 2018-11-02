Töre’nin durumu ciddi değil

Beşiktaş sağlık ekibi Gökhan Töre'nin futbol hayatının tehlikede olduğu haberlerinin asılsız olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, Gökhan Töre'nin aldığı darbe nedeniyle 3-4 gün içinde takımla beraber antrenmanlara başlayacağı belirtildi. Gökhan Töre'nin 2 hafta sonra maç oynayacak düzeye geleceği de özel olarak vurgulandı.
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