Galatasaray'ın Senegalli yıldızıyla ilgili şok bir karar alındı. İşte Ndiaye'yle ilgili alınan o karar ve tüm detaylar... Galatasaray, 2017 yazında Osmanlıspor'dan 7,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'yi geçtiğimiz ocak ayında rekor bir bedelle Stoke City'e satmıştı. Cimbom, Senegalli yıldızın satışından tam 16 milyon Euro bir bonservis geliri elde etmişti. Ne var ki 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Ada'daki günleri iyi geçmemiş ve takımı Stoke City, sezon sonunda Premier Lig'den düşmüştü.





Bunun üzerine yıldız isim, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yeniden Cimbom'un yolunu tutmuştu. Sarı Kırmızılılar, Stoke ile 2022'ye dek kontratı bulunan eski oyuncularını bu sezonun sonuna dek kiralamıştı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta forma giyen Ndiaye ile ilgili bugün ise Senegal basınından bomba bir iddia geldi.

Dakar menşeili Record gazetesi, bugünkü sayısında Cimbom'un yıldızını Nantes'ta forma giyen Kara Mbodj ile birlikte manşete taşıdı. Fanatik'in haberine göre iki futbolcunun disiplinsiz davranışları nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığını iddia etti. Hem Ndiaye'nin hem de Mbodj'un Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana Senegal'in çıktığı 3 maçın kadrosunda da yer almamasının iddiaları güçlendirdiği ifade edildi.