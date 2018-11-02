  • Spor
  • 02.11.2018 18:33
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 18:33

- maçı öncesi 7 taraftar gözaltında!

ile oynanacak derbi için 'den 35 otobüsle yola çıkan li taraftarlar, Stadı'na olaylı bir şekilde geldi. Bazı otobüslerin camları kırılırken, bir grup taraftar da gözaltına alındı.

7 taraftar gözaltında!
'in 11. haftasında bu akşam saat 21.00'de ile derbi maçında karşılaşacak olan 'de taraftarlar, 35 otobüs ile 'den yola çıkarak, mücadelenin oynanacağı stada geldi. Bazı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, otobüs camlarının da kırıldığı görüldü. Olaya müdahale eden polis ekipleri bazı taraftarları gözaltına aldı.


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