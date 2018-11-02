Phillip Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem Jorge Sampaoli...

Sarı-Lacivertlilerin, son olarak Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adama teklifte bulunduğu iddia edilmişti... Haber Global TV'nin ulaştığı Jorge Sampaoli'nin menajeri, Fenerbahçe'nin uzun vadeli proje isteğine olumlu baktıklarını, resmi teklif yapılmasa da temasın olduğunu belirtti.

Deneyimli teknik adamı Paraguay Milli Takımı'nın da istediği ifade ediliyor.

2012-2016 yılları arasında çalıştırdığı Şili Milli Takımı'yla önemli başarılar elde eden 58 yaşındaki teknik adam, prese dayalı agresif futbol anlayışıyla tanınıyor. Sampaoli, 2016-17 sezonunda Sevilla ile başarılı bir Avrupa deneyimi yaşadıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın başına geçti fakat Tangocular Dünya Kupası'nda istedikleri sonucu alamayınca taraflar yollarını ayırdı.

JORGE SAMPAOLİ KİMDİR?​

Jorge Sampaoli, 13 Mart 1960 tarihinde Arjantin'in Santa Fe bölgesinde dünyaya geldi.

Futbol oynamadan teknik adamlık kariyerine soyunan isimlerden birisi olan Sampaoli, ilk olarak 2002 yılında Peru Ligi takımlarından Club Juan Aurich'i çalıştırmaya başladı.

Juan Aurich'i bir sezon çalıştırdıktan sonra bir diğer Peru Ligi takımı Sport Boys Callao'nun başına geçti.

İlk yıllarında bir türlü istediği düzeni kuramayan Arjantinli çalıştırıcı, birer sezon aralarla üç farklı takımın başında kendisini bulmaya çalıştı.

Aradığı futbol ortamını ise Şili'de buldu ve kariyeri o günlerden sonra yükselişe geçti.

2010 yılında Club Universidad de Chile'nin başına geçen Sampaoli, bu kulüple arka arkaya iki sezon Şili Ligi şampiyonu oldu ve 2011/12 sezonunda Copa Sudamericana'yı da alarak gövde gösterisi yaptı.

22 Kasım 2012'de Şili Milli Takımı'ndan gelen teklif üzerine Club Universidad de Chile'den ayrılan Sampaoli, kalitesini ise 2014 Copa America'da Şili'yi şampiyon yaparak kanıtladı.

4 sene Şili Milli Takımı'nı yöneten Arjantinli, 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şili Milli Takımı ile yaptıklarından sonra ününü tüm dünyaya duyuran Sampaoli, 1 Temmuz 2016 itibarıyla hayallerini süsleyen La Liga'ya, Sevilla kulübüne doğru yola çıktı.

2015/16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Sevilla'nın başına geçen Arjantinli, takımını La Liga'da dördüncü yaptı ve bu kez de Arjantin Milli Takımı'ndan gelen teklifle Güney Amerika'ya yeniden dönüş sağlama kararı aldı.

2018 Dünya Kupası Elemelerini başarıyla geçen mavi beyazlılar, Rusya'da düzenlenecek turnuvaya Sampaoli önderliğinde hareket etti.

Turnuvada Lionel Messi ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve yıldız isimleri turnuvada iyi değerlendiremediği için sık sık eleştirilen Sampaoli, Arjantin'in turnuvaya erken veda etmesiyle 15 Temmuz 2018 tarihinde görevden alındı.