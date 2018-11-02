Bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığında Sarı-Kırmızılılar'ın bir adım önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre G.Saray'ın kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 96 milyon Euro ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'in kadrosunda yer alan futbolcuların değeri ise 90 milyon Euro ve ligde üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 160 milyon TL çıkıyor.
EN DEĞERLİSİ SLIMANI AMA...
İki takımın futbolcularına bakıldığında en değerli isim 16 milyon Euro ile Slimani. Ancak Cezayirli futbolcu kart cezası nedeniyle bugünkü derbide forma giymeyecek.
EN DEĞERLİSİ SLIMANI AMA...
İki takımın futbolcularına bakıldığında en değerli isim 16 milyon Euro ile Slimani. Ancak Cezayirli futbolcu kart cezası nedeniyle bugünkü derbide forma giymeyecek.
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