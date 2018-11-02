Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadına ulaştı

Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı
Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı
Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı önünde toplanarak maçın oynanacağı stada hareket etti.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR GÖZALTINA ALINDI
Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na olaylı bir şekilde geldi. Bazı otobüslerin camları kırılırken, bir grup taraftar da gözaltına alındı.
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 21.00'de Galatasaray ile derbi maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, 35 otobüs ile Kadıköy'den yola çıkarak, mücadelenin oynanacağı stada geldi. Bazı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, otobüs camlarının da kırıldığı görüldü. Olaya müdahale eden polis ekipleri bazı taraftarları gözaltına aldı.
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Galatarasary - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta. İki ezeli rakip Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşmada iki takımda galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.
11. haftaya 19 puanla giren Galatasaray 3 puan alarak düşüş yaşamak istemezken, Fenerbaçhe ise bu sezon kötü başlangıç yaptığı ligde çıkış yakalamak isteyecek. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında gelişmeler...
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