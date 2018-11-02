Fenerbahçe taraftarı stadı terk etti!

Fenerbahçeli taraftarlar, bir taraftarın vefat haberinin gelmesinin ardından ikinci yarıda stadı terk etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar arasında bulunan Koray Şener'in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti. Yaşanan ölüm olayının üzüntüsü içinde olan sarı-lacivertli taraftarlar daha fazla statta yer alamayacaklarını belirterek kendilerine ayrılan bölümden dışarı çıktı.
NE OLMUŞTU
Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar arasında bulunan Koray Şener'in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti. Yaşanan ölüm olayının üzüntüsü içinde olan sarı-lacivertli taraftarlar daha fazla statta yer alamayacaklarını belirterek kendilerine ayrılan bölümden dışarı çıktı.
NE OLMUŞTU
Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber geldi.
Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Fenerbahçe taraftarlarından Unifeb'li olduğu söylenilen bir taraftarın kalbi durdu.
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