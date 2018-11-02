  • Spor
  • 02.11.2018 22:31
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 23:44

taraftarı stadı terk etti!

taraftarı, hayatını kaybeden arkadaşları nedeniyle stadı terk etti.

Fenerbahçe taraftarı stadı terk etti!
li taraftarlar, bir taraftarın vefat haberinin gelmesinin ardından da stadı terk etti.



ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar arasında bulunan Koray Şener'in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti. Yaşanan ölüm olayının üzüntüsü içinde olan sarı-lacivertli taraftarlar daha fazla statta yer alamayacaklarını belirterek kendilerine ayrılan bölümden dışarı çıktı.



NE OLMUŞTU
'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber geldi.

Galatasaray Stadyumu'nda yer alan Fenerbahçe taraftarlarından Unifeb'li olduğu söylenilen bir taraftarın kalbi durdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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