Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Son haftalarda kendilerine yakışmayan sonuçlar aldıklarının altını çizen Orman, "Lig uzun bir maraton. Bizler sevinmek için sevmeyen bu yolda beraber yürümeyi şeerf kabul eden her gün Beşiktaş diyen bir camiayız" dedi. Kötü sonuçları kabullenmeyeceklerini vurgulayan Orman, "Daha çok isteyeceğiz ve daha çok çalışacağız. İnanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" dedi.
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