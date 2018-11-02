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  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 23:53
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: Şampiyon olacağız

sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracaklarını söyledi. Başkanı, “Takımıma güveniyorum” dedi

Şampiyon olacağız
Beşiktaş Başkanı kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Son haftalarda kendilerine yakışmayan sonuçlar aldıklarının altını çizen Orman, "Lig uzun bir maraton. Bizler sevinmek için sevmeyen bu yolda beraber yürümeyi şeerf kabul eden her gün diyen bir camiayız" dedi. Kötü sonuçları kabullenmeyeceklerini vurgulayan Orman, "Daha çok isteyeceğiz ve daha çok çalışacağız. İnanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" dedi.
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