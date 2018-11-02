Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maç öncesi genç bir Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti. Tribünde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Koray Şener'in kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Deplasman tribününde arkadaşlarından gelen üzücü haberi alan Fenerbahçe taraftarları Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı. Galatasaray maçını izleyen çok az bir Fenerbahçe taraftarı tribünde kaldı.







TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR

Derbide yaşanan üzücü olayın ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.







Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik.



Taraftarımıza Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.





Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.







Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz.



