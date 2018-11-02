  • Spor
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 23:31
  • Gazete

'in karşısında fark planı

Sarı-Kırmızılılar, rakibinin ’de formsuz oluşundan yararlanıp farklı bir galibiyet almak istiyor... Hücum oyuncularıyla özel toplantılar yapan Terim, derbide erken gol bulup skoru artırma hedefinde

Terimin fark planı
G.Saray, F.Bahçe derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlandı. Galatasaray Fatih Terim, hafta başından beri 'yi farklı bir skorla yenmek için çalışmalar yaptı. Terim, antrenmanlarda hücum setleri üzerine çalışmalar yaptı ve farklı galibiyet için Florya'da plan üstüne plan yaptı.

MAÇA ŞOK PRESLE BAŞLAYACAK
F.Bahçe'nin ligdeki formsuzluğundan yararlanmak isteyen Fatih hoca, derbide erken gol bularak hedefe ulaşma peşinde. Bunun için ilk dakikalarda yoğun bir pres uygulatacak.

BEKLERİN ÜZERİNE GİDECEK
Terim'in derbide Rodrigues ve Onyekuru'ya çok güvendiği ve bu iki hızlı isimle Fenerbahçe'yi zorlayacağı bildirildi. Terim, F.Bahçe'nin beklerinin ağırlığından yararlanacak.

90 DAKİKA SALDIRIN
G.Saray Teknik Direktörü , oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "90 dakika boyunca maçı bırakmayalım" dediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın derbide en güvendiği isimler Onyekuru, Rodrigues ve Muslera.

SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET!
G.Saray, 'de ezeli rakipleri ve Fenerbahçe'ye karşı son 12 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. (5 mağlubiyeti var)
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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