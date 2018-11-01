  • Spor
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 01:45
  • Gazete

1 ay daha yok

doktoru , “’nun haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak” dedi...

Nagatomo 1 ay daha yok
G.SARAY kulüp doktoru Yener İnce, sakat futbolcularla ilgili konuştu.

FERNANDO YOK
İnce, "Nagatomo'nun haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri yüzde 70'e yakın bir seviyede söndü" dedi. , "Fernando oynamak için çok müsait değil. ve Linnes'in önümüzdeki maçta oynama ihtimalleri yüksek. Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru'nun oynayıp oynamayacakları test idmanlarından sonra belli olacak" diye konuştu.
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