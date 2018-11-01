Nagatomo 1 ay daha yok

G.SARAY kulüp doktoru Yener İnce, sakat futbolcularla ilgili konuştu.
FERNANDO YOK
İnce, "Nagatomo'nun 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri yüzde 70'e yakın bir seviyede söndü" dedi. Yener İnce, "Fernando oynamak için çok müsait değil. Belhanda ve Linnes'in önümüzdeki maçta oynama ihtimalleri yüksek. Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru'nun oynayıp oynamayacakları test idmanlarından sonra belli olacak" diye konuştu.
FERNANDO YOK
İnce, "Nagatomo'nun 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri yüzde 70'e yakın bir seviyede söndü" dedi. Yener İnce, "Fernando oynamak için çok müsait değil. Belhanda ve Linnes'in önümüzdeki maçta oynama ihtimalleri yüksek. Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru'nun oynayıp oynamayacakları test idmanlarından sonra belli olacak" diye konuştu.
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