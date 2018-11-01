Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı Vitra’nın

Voleybolda 2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-1 yenen Eczacıbaşı Vitra kazandı. VakıfBank, ilk seti 25-20 kazanırken, diğer setleri 25-22, 25-17 ve 25-19 kazanan Eczacıbaşı Vitra, kupanın sahibi oldu. Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı Vitra'da oyuncular büyük bir sevinç yaşadılar.
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