  • Spor
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 01:47
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Ampute ’yi 5 golle devirdi

Ampute Milli Takımı ABD’yi 5 golle devirdi
Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda , gruptaki son maçında ABD'yi 5-1 yendi ve son 16'ya kaldı. Kenya'yı 4-1, Liberya'yı ise hükmen 3-0 yenen milliler, F Grubu'ndaki son karşılaşmasını devirdi... Ay-Yıldızlılar'ın gollerini Rahmi Özcan (2), Fatih Şentürk, Barış Telli ve Muhammet Yeğen kaydetti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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