Ampute Milli Takımı ABD’yi 5 golle devirdi

Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, gruptaki son maçında ABD'yi 5-1 yendi ve son 16'ya kaldı. Kenya'yı 4-1, Liberya'yı ise hükmen 3-0 yenen milliler, F Grubu'ndaki son karşılaşmasını ABD devirdi... Ay-Yıldızlılar'ın gollerini Rahmi Özcan (2), Fatih Şentürk, Barış Telli ve Muhammet Yeğen kaydetti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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