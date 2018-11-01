Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Fırat Aydınus kariyeri boyunca 9 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetti. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 kez kazanırken, Galatasaray 2 kez galip geldi ve 3 maç da berabere bitti.
11. haftada oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;
Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 29 derbi yönetti.
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