  • Spor
  • 01.11.2018 11:56
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 12:32

- maçının hakemi belli oldu

'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği - derbisinin hakemi oldu.

Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Fırat Aydınus kariyeri boyunca 9 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetti. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 kez kazanırken, Galatasaray 2 kez galip geldi ve 3 maç da berabere bitti.

11. haftada oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 29 derbi yönetti.

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