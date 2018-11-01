  • Spor
  • 01.11.2018 11:22
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 14:54

- maçı iddaa oranları yine değişti

Yarın 'de 11. hafta açılış karşılaşması olarak oynanacak maç öncesi derbinin bahis oranları bir kez daha değişti.

Derbinin iddaa oranları yine değişti

'in 11. haftasında cuma günü oynanacak - maçı öncesinde İddaa oranları açıklanmıştı.

Yeni Malatyaspor'a karşı 2-0 yenilgi ve takımda birçok as futbolcunun sakat durumda olduğu Galatasaray ve sahasında Ankaragücü'ne aldığı yenilgi sonrası teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe arasında mücadele öncesi İddaa Risk Yönetimi ilk oranların ardından 3. kez değişti.

İlk olarak Galatasaray galibiyetine 1.65 oran verilirken, bu oran 1.80'e yükselmişti. Son açıklanan oranla Galatasaray 1.85 olmuştu. Oranlar 3. kez değişince Galatasaray'ın galibiyetine verilen oran 1.75 oldu.

Fenerbahçe'nin galibiyetine verilen oran ise 3.40'tan 3.25'e düşürülmüştü. Bu oran 3.00 geriledi. Bir kez daha yapılan değişiklikle Fenerbahçe'nin oranı yeniden 3.25 oldu. Beraberliğin oranı ise 3.30'dan 3.00'e düşmüştü. Ancak beraberliğe verilen oran 3.10'a yükseltildi.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ İDDAA ORANLARI
Galatasaray
İlk oran: 1.65
İkinci oran: 1.80
Üçüncü oran: 1.85
Son oran: 1.75

Beraberlik
İlk oran: 3.30
İkinci oran: 3.0
Üçüncü oran: 3.0
Son oran: 3.1

Fenerbahçe
İlk oran: 3.40
İkinci oran: 3.25
Üçüncü oran: 3.00
Son oran: 3.25

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