Fenerbahçe ile Bayern Münih, THY EuroLeague'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar 4 kez karşılaşan iki takım bugün 5. karşılaşmasına çıkacak Geride kalan 4 müsabakada da Fenerbahçe parkeden galip ayrılan takım olmayı başardı. Peki, Fenerbahçe - Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte Fenerbahçe - Bayern Münih maçının detayları...

FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi 5. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i evinde ağırlayacak. Üker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Lige 3 galibiyetle başlayan Fenerbahçe, son maçında bir diğer Türk takımı Anadolu Efes'e yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Bayern Münih'in ise geride kalan maçlarda ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Öte yandan iki ekip Avrupa Ligi'nde bugüne dek 4 maçta karşılaştı ve hepsini Fenerbahçe kazandı.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, son resmi maçına 27 Ekim Cumartesi günü 15:15'te Gaziantep deplasmanında çıktı. Düşük skorlu geçen karşılaşmayı 55-67 kazanan Fenerbahçe, ligde dörtte dört yapmış oldu. Fenerbahçe'de Ahmet Düverioğlu 16, Kostas Sloukas ve Ali Muhammed 11'er sayı üretti.

Fenerbahçe, EuroLeague'deki son mücadelesinde ise Anadolu Efes'e 89-83 mağlup oldu. İlk yarıyı 38-52 önde kapayan ve üçüncü çeyrekte bir ara farkı 16 sayıya yükselten Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamayarak ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe'de Jan Vesely 24 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve 36 verimlilik puanı üretti. Kostas Sloukas da 11 sayı ve 8 asist ile dikkat çeken bir performansa imza attı.

Fenerbahçe'de Tyler Ennis'in sakatlığı bulunuyor. Yeni transfer Erick Green'in ise lisans işlemleri tamamlandı ve teknik ekibin görev vermesi halinde bu mücadelenin kadrosunda yer alabilecek.

Fenerbahçe'de Luigi Datome, EuroLeague'de kullandığı son 20 serbest atışta da isabet kaydetti. Melih'in de bu alanda 10 atışlık bir isabet serisi bulunuyor.

Kostas Sloukas, son 14 EuroLeague mücadelesinin 13'ünde en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Jan Vesely'nin EuroLeague kariyerinde faul yüzdesi ortalaması %57.2, ancak oyuncu bu sezon geride kalan maçlarda faul çizgisinde yakaladığı 19/20'lik isabet oranıyla dikkat çekiyor.

Ali Muhammed, 29 sayı daha bulması halinde EuroLeague'de 1000 sayı barajına ulaşacak. A.Muhammed'in EuroLeague'de 200. 3 sayı isabetini bulmasına ise sadece üç başarılı atış kalmış durumda.

Luigi Datome, 11 üç sayı isabeti daha kaydetmesi halinde bu alanda 200 barajına ulaşmış olacak.

Fenerbahçe, EuroLeague'de dört hafta sonunda maç başına 88.8 sayı buldu ve bu alanda ligin en iyi üçüncü takımı. Fenerbahçe, bu süreçte potasında ortalama 80.3 sayı gördü ve en iyi dördüncü savunma takımı olarak dikkat çekiyor.

BAYERN MÜNİH'TE SON DURUM

Sırp çalıştırıcı Dejan Radonjic tarafından çalıştırılan Bayern'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Guardlar: Stefan Jovic, Maodo Lo, Braydon Hobbs, Petteri Koponen, Nelson Weidemann, Nihad Djedovic, Robin Amaize

Forvetler: Vladimir Lucic, Nemanja Dangubic, Alex King, Marvin Ogunsipe, Derrick Williams, Danilo Barthel

Pivotlar: Devin Booker, Leon Radosevic

Koç: Dejan Radonjic

Bayern'de Milan Macvan'ın uzun süreli bir sakatlık problemi bulunuyor. Hırvat pivot Leon Radosevic de Baskonia maçını kaçırdı.

Bayern Münih, bu sezon EuroLeague'de oynadığı dört maçta iki galibiyet elde etti. İlk hafta evinde Anadolu Efes'e 71-90 gibi farklı bir skorla kaybeden Bayern, ardından evinde oynadığı Panathinaikos (80-79) ve Kirolbet Baskonia (77-71)maçlarından galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte Bayern, deplasmanda Barcelona'ya 83-73 yenildi. Münih ekibinin EuroLeague'deki son karşılaşması olan Baskonia maçında Derrick Williams 22 sayı, Maodo Lo 15 sayı, Nihad Djedovic ise 14 sayı buldu.

Bayern Münih, Almanya Ligi'nde bu sezon oynadığı beş maçı da kazandı ve lider. Radonjic'in öğrencileri, son mücadelesinde Eisbaren Bremerhaven'i deplasmanda 72-89 yendi. Bu karşılaşmada Danilo Barthel 21 sayı ve 6 ribuand ile yıldızlaşırken, Nihad Djedovic de 18 sayı üretti.

Profesyonel kariyerinde 10 sezonunu yaşayan Nihad Djedovic, EuroLeague sezonunun ilk bölümünde en çok dikkat eden isim oldu. Maç başına 14.8 sayı ortalaması yakalayan ve %50'lik üç sayı yüzdesi tutturan Djedovic, faul çizgisinde de %91.7'lik isabet oranı yakaladı. Djedovic, aynı zamanda maç başına 2.5 ribaund ve 2.8 asist üretti.

Bayern, EuroLeague'de geride kalan dört haftada maç başına 8.5 top çalmayla bu alandaki en iyi takım olarak dikkat çekiyor. Takım olarak 27.7 ribaund alan Münih, bu alanda ise ligin en düşük ikinci derecesine sahip.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ - HÜCUM (FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH)

Sayı: 88.8 – 75.3

2 Sayı: %65.1 - %55.2

3 Sayı: %44.0 - %35.4

Serbest atış: %82.7 - %78.3

Ribaund: 28.8 – 27.8

Asist: 22.0 – 16.8

Top çalma: 6.5 – 8.5

Blok: 2.0 – 1.5

Verimlilik: 111.0 – 78.0

TAKIM İSTATİSTİKLERİ - SAVUNMA (FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH)

Sayı: 80.3 – 80.8

2 Sayı: %54.0 - %62.5

3 Sayı: %41.5 - %29.8

Serbest atış: %73.6 - %78.4

Ribaund: 28.3 – 34.0

Asist: 17.0 – 20.0

Top çalma: 6.3 – 6.5

Blok: 1.3 – 3.0

Verimlilik: 80.8 – 100.0

İSTATİSTİK LİDERLERİ (FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH)

Sayı: Vesely 16.3, Sloukas 13.0, Melli 10.3 / Djedovic 14.8, Williams 11.0, Lucic 10.8

Ribaund: Vesely 6.5 / Lucic 4.5

Asist: Sloukas 5.0, Vesely 3.5, A.Muhammed 3.0 / Jovic 3.8, Djedovic 2.8

Top çalma: Vesely 1.3, Kalinic 1.3 / Jovic 2.8, Lucic 1.5, Booker 1.0

Verimlilik Puanı: Vesely 25.8, Sloukas 17.5, Kalinic 11.3 / Djedovic 14.3, Lucic 14.0, Barthel 10.3

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı dört maçtan da galibiyetle ayrıldı.

2015-16 FC Bayern Münih 67 - 84 Fenerbahçe

2015-16 Fenerbahçe 74 – 67 FC Bayern Münih

2014-15 Fenerbahçe Ülker 87 – 81 FC Bayern Münih

2014-15 FC Bayern Münih 86 – 93 Fenerbahçe Ülker