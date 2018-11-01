Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Lig'in en çekişmeli geçen karşılaşması olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ligin 11. haftasında gerçekleşecek. Derbiye önemli sıkıntılar yaşayarak çıkacak olan Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor. Galatasaray 11. haftaya 19 puanla girerken, sezona kötü başlangıç yapan ve Ankaragücü'ne karşı aldığı 3-1 mağlubiyetten sonra teknik direktör Philip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin 9 puanı bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının detayları...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de dev derbi heyecanı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen olan Galataray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. 2 Kasım'da oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlaacak. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsbakada dördüncü hakem görevini Özgür Yankaya üstlenecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Maicon), Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Onyekuru), Belhanda, Rodrigues, Eren Derdiyok.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Alper Potuk (Barış Alıcı), Benzia, Soldado.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İslam Slimani, derbide takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda görev yapamayacak.

GALATASARAY'DA SAKATLIKLAR

Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un durumlarının ise bugün yapılacak antrenmanda netlik kazanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi yaşayan Younes Belhanda ile ayağına darbe alan Martin Linnes ise kritik müsabakada sahadaki yerini alabilecek.

MARİANO CEZALI

Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.

SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, ikisinden beraberlikle ayrıldı.

SON 6 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son dönemde yaptığı 6 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalarda ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Bursaspor ve Schalke 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'da özellikle hücum hattındaki sakatlıklar gol yollarında etkisizliğe neden oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, son 6 resmi maçında meşin yuvarlağı sadece 3 kez ağlara yolladı.

Galatasaray, kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor müsabakaları ile berabere biten Bursaspor maçında birer kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı Schalke 04 maçlarında ise gol bulamadı.

BU SEZON 3. KEZ TEKNİK DİREKTÖRSÜZ TAKIMA KARŞI

Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 3. kez teknik direktörle yolların ayrıldığı takımla karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor ile Safet Susic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra karşılaştı. İki takım da Galatasaray'a karşı antrenörlerin yönetiminde mücadele etti.

Galatasaray'ın yarın karşılaşacağı Fenerbahçe'de de hafta sonunda Hollandalı teknik adam Phillip Cocu görevden alındı. Derbi maçta sarı-lacivertli ekip yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, tarihi rekabet içinde olduğu rakibi Fenerbahçe'ye karşı son 7 Süper Lig maçını kazanamadı.

Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı.

Ligde Fenerbahçe'yi 4 yıldır mağlup edemeyen sarı-kırmızılılar, son 7 derbide 3 mağlubiyet yaşarken 4 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE SAVUNMASINI AŞAMIYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide gol atamadı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.

İki ekip arasında 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yapılan tek maç ile geçen sezon oynanan iki müsabaka, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, 2016-2017 sezonundaki maçlarda ise rakibine 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

KOEMAN'IN TERCİHLERİ MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe'de Cocu gönderilmesiyle birinci adam pozisyonuna geçen Erwin Koeman'ın ilk 11 tercihi merak ediliyor.

Sezon başında Cocu'nun yardımcılığına getirilen Hollandalı, vatandaşının görevine son verilmesiyle kritik derbi öncesi takımı hafta boyu çalışırdı.

Takımını Cocu'nun son haftalardaki sistemi 3-5-2'yle mi yoksa başka bir sistemle mi çıkaracağı merak konusu olan Koeman'ın, tek santrfor düzenine geçmesi bekleniyor.

2002-2003'TEN SONRA EN KÖTÜSÜ

Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini yaşıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti.

Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, ligdeki 46 günlük galibiyet hasretine de derbide son vermeye çalışacak.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 maçında sadece bir gol atabildi.

Son 4 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne ise rakibinin kendi kalesine attığı golle fileleri havalandırabildi.

Bu sezon attığı 7 golle ligin en az gol atan 3 takımından biri olan Fenerbahçe'nin bu performansı da derbi öncesi dikkati çekiyor.

GALATASARAY'A LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 4 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, son 7 derbide 3 galibiyet alırken, 4 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide de gol atma şansı vermedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda son golünü ise 4.5 yıl önce yedi. Kendi sahasında Fenerbahçe'ye son 3 derbidir gol atamayan Galatasaray, taraftarı önünde sarı-lacivertli fileleri son olarak 18 Ekim 2014'te 2-1 kazandıkları maçta Wesley Sneijder'le havalandırmıştı.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE 388. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları maç ile birlikte toplamda 388. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertlilerin 146'ya 123 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 118 maç ise berabere bitti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı'nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar 19 puanla üçüncü, sarı-lacivertliler ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 123. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 122 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.

SON 10 MAÇTA 5 BERABERLİK ÇIKTI

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivertliler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.