Rodallega’dan ayrılık sinyali

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesi Kolombiya'da bir radyoya geniş bir röportaj verdi. Rodallega bu röportajda Trabzonsporlu taraftarları üzecek bazı açıklamalarda bulundu.
SÖZLEŞMEME BAĞLIYIM AMA...
Ayrılığa açık kapı bırakan Rodallega şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor ile olan kontratım 2018-19'un sonuna kadar devam ediyor. Sözleşmemi tamamlamak benim öncelikli görevim.
TÜM TARAFLARIN İŞİNE YARAMALI
Eğer başka bir fırsat doğar ve bu tüm tarafların işine yarayacak bir şey olursa, o zaman bunu değerlendirmeye almak iyi olabilir. Şu ana dek Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan geribildirimler çok iyi.
SÖZLEŞMEME BAĞLIYIM AMA...
Ayrılığa açık kapı bırakan Rodallega şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor ile olan kontratım 2018-19'un sonuna kadar devam ediyor. Sözleşmemi tamamlamak benim öncelikli görevim.
TÜM TARAFLARIN İŞİNE YARAMALI
Eğer başka bir fırsat doğar ve bu tüm tarafların işine yarayacak bir şey olursa, o zaman bunu değerlendirmeye almak iyi olabilir. Şu ana dek Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan geribildirimler çok iyi.
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