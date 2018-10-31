  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:23
  • Gazete

Rodallega’dan ayrılık sinyali

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini söyleyen Rodallega, “Eğer iyi bir teklif gelirse bunu değerlendirmeye almak iyi olur. Bana iyi geri bildirimler oluyor” dedi

Rodallega’dan ayrılık sinyali
Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesi Kolombiya'da bir radyoya geniş bir röportaj verdi. Rodallega bu röportajda Trabzonsporlu taraftarları üzecek bazı açıklamalarda bulundu.

SÖZLEŞMEME BAĞLIYIM AMA...
Ayrılığa açık kapı bırakan Rodallega şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor ile olan kontratım 2018-19'un sonuna kadar devam ediyor. Sözleşmemi tamamlamak benim öncelikli görevim.

TÜM TARAFLARIN İŞİNE YARAMALI
Eğer başka bir fırsat doğar ve bu tüm tarafların işine yarayacak bir şey olursa, o zaman bunu değerlendirmeye almak iyi olabilir. Şu ana dek Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan geribildirimler çok iyi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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