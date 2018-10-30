  • Spor
  • 30.10.2018 18:48
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 18:48

Rus basını duyurdu! F.Bahçe'ye sürpriz hoca

Rus basını, 'nı çalıştıran 'un 'nin ilk tercihi olduğunu iddia etti.

Rus basını duyurdu! F.Bahçeye sürpriz hoca

Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından yeni teknik direktör arayışına giren için 'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Rus basını, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için ilk tercihinin Rusya 'nı çalıştıran teknik direktör olduğunu belirtti.

RUSYA BIRAKMAK İSTEMİYOR
Stanislav Cherchesov'un Fenerbahçe'nin ilk tercihi olduğunu ancak Rusya Futbol Federasyonu'nun tecrübeli teknik adamı bırakma gibi bir niyeti olmadığı kaydedildi.

2018 'nda Rusya'da başarılı bir performans gösteren 55 yaşındaki teknik direktör, Rusya'yı Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar taşımıştı.

''GÖREVİM BURADA BİTİNCE...''
Stanislav Cherchesov, ile Rusya arasında oynanan Uluslar Ligi maçı sonrasında ''Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünür müsün?'' sorusuna cevap olarak ''Şu an Rusya'da görevimin başındayım ve mutluyum. Burada görevim bitince ne olacağına o zaman bakarız.'' demişti.

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