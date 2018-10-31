Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarında aşama kaydedildi.
Milliyet'in haberine göre; sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli, vatandaşı Laurent Blanc'a resmi teklifte bulundu.Laurent Blanc kimdir?
Laurent Blanc, 19 Kasım 1965 tarihinde Ales, Fransa'da doğdu.
Montpellier formasıyla futbol yaşantısına adım atan Blanc, Napoli, Nimes Olympique, Saint Etienne, Auxerre, Barcelona, Marsilya, İnter ve Manchester United formalarını giymiştir.
Futbol yaşantısında dünyanın en iyi savunmacıları arasında gösteren Blanc, 1998 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile zafere ulaşmıştır.
Teknik direktörlük kariyerine Bordeaux ile başlayan Fransız teknik adam, takımının başında çıktığı 159 maçta aldığı 94 galibiyet ve 29 beraberlikle harika bir grafik ortaya koydu.
Bordeaux, Blanc'ın ilk görev yılında sezonu Lyon'un arkasında 2. sırada tamamladı.
Blanc, yükselişini sürdürdü ve takımdaki 2. senesinde Ligue 1'de 80 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Fransız teknik adamın Bordeaux'taki son senesi istediği gibi geçmedi. Blanc, sezonu 6. sırada tamamladı ve takımdan ayrıldı.
1 Temmuz 2010'da Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Blanc, müthiş bir sıçrama gerçekleştirdi. Ülkesinin milli takımını yönetme şansı yakalayan Blanc, çıktığı 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik aldı.
2012 Dünya Şampiyonası Çeyrek Finali'nde şampiyon İspanya'ya elenen Fransa, beklenilen performansın altında kalınca turnuva sonunda Blanc ile yollar ayrıldı.
Blanc, Fransa Milli Takımı'nın ardından yeniden yapılanmaya giden PSG'nin başına getirildi. PSG ile 173 maça çıkan Blanc, 126 galibiyet ve 31 beraberlik aldı.
Fransız teknik adam, ilk sezonunda en yakın rakibi Marsilya'ya 14 puan fark atarak şampiyonluğa ulaştı.
2013-2014, 2014- 2015 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, 2015-2016 sezonunda Lyon'a tam 31 puan fark atarak başarılması güç bir işe imza attı.
Milliyet'in haberine göre; sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli, vatandaşı Laurent Blanc'a resmi teklifte bulundu.Laurent Blanc kimdir?
Laurent Blanc, 19 Kasım 1965 tarihinde Ales, Fransa'da doğdu.
Montpellier formasıyla futbol yaşantısına adım atan Blanc, Napoli, Nimes Olympique, Saint Etienne, Auxerre, Barcelona, Marsilya, İnter ve Manchester United formalarını giymiştir.
Futbol yaşantısında dünyanın en iyi savunmacıları arasında gösteren Blanc, 1998 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile zafere ulaşmıştır.
Teknik direktörlük kariyerine Bordeaux ile başlayan Fransız teknik adam, takımının başında çıktığı 159 maçta aldığı 94 galibiyet ve 29 beraberlikle harika bir grafik ortaya koydu.
Bordeaux, Blanc'ın ilk görev yılında sezonu Lyon'un arkasında 2. sırada tamamladı.
Blanc, yükselişini sürdürdü ve takımdaki 2. senesinde Ligue 1'de 80 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Fransız teknik adamın Bordeaux'taki son senesi istediği gibi geçmedi. Blanc, sezonu 6. sırada tamamladı ve takımdan ayrıldı.
1 Temmuz 2010'da Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Blanc, müthiş bir sıçrama gerçekleştirdi. Ülkesinin milli takımını yönetme şansı yakalayan Blanc, çıktığı 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik aldı.
2012 Dünya Şampiyonası Çeyrek Finali'nde şampiyon İspanya'ya elenen Fransa, beklenilen performansın altında kalınca turnuva sonunda Blanc ile yollar ayrıldı.
Blanc, Fransa Milli Takımı'nın ardından yeniden yapılanmaya giden PSG'nin başına getirildi. PSG ile 173 maça çıkan Blanc, 126 galibiyet ve 31 beraberlik aldı.
Fransız teknik adam, ilk sezonunda en yakın rakibi Marsilya'ya 14 puan fark atarak şampiyonluğa ulaştı.
2013-2014, 2014- 2015 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, 2015-2016 sezonunda Lyon'a tam 31 puan fark atarak başarılması güç bir işe imza attı.
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