SABAH Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'a programında Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
'UFAK' TAKIMLARIN HOCALARI HEPSİNDEN İYİ
Üç büyüklerin hiçbirinin iyi hocası yok. Fatih Terim de kötü, Şenol Güneş de kötü, Cocu da kötüydü... Ufak takımların hocaları da artık bu kötü hocaların bütün zaaflarını ezberlediler, kendilerini bu büyük maçlara iyi hazırlıyorlar.
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