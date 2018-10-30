Fenerbahçeden Fransız Laurent Blanca resmi teklif

YERLİ TEKNİK DİREKTÖR OLSUN

Yönetimin büyük çoğunluğunda ise Türk teknik adam isteği ön plana çıktı. Türk teknik direktör adayları masaya yatırıldı. Tayfun Korkut ve Kemal Özdeş isimleri konuşuldu. Ancak bu iki isim konusunda henüz bir girişim yapılmadı. Tayfun Korkut'un İspanya'da tatilde, Kemal Özdeş'in de yurt dışında olduğu bildirildi.