Fenerbahçe'den Fransız Laurent Blanc'a resmi teklif

Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve hafta sonu Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'den sürpriz hamle geldi. Sarı lacivertliler o isme resmi teklifte bulundu.

30 Ekim 2018 Salı, 15:51:19 Güncelleme: 15:56:46
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Fenerbahçeden Fransız Laurent Blanca resmi teklif

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Ankaragücü maçında alınan mağlubiyetin ardından sarı lacivertliler teknik direktör Cocu ile yollarını ayırmış ve hoca arayışlarına başlamıştı.

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Fenerbahçeden Fransız Laurent Blanca resmi teklif

SÜRPRİZ TEKLİF

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı hız kazandı. ​Sarı Lacivertli kulüp resmi girişimde bulundu ve sportif direktör Damien Comolli'nin vatandaşı Laurent Blanc'a teklifini yaptı.

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Fenerbahçeden Fransız Laurent Blanca resmi teklif

COMOLLI YURT DIŞINDA

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, yurt dışına gidip ünlü teknik adam ile yüz yüze görüştü. Fransız teknik adam ise Sarı-Lacivertlilerin yaptığı resmi teklifi düşünmek için zaman istedi.

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Fenerbahçeden Fransız Laurent Blanca resmi teklif

BLANC VE JARDIM'E VETO GELDİ

Sabah Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Volkan Demir'in haberine göre; Başkan Koç, yöneticilerden görüş alırken çizilecek yol haritası konusunda Comolli'den de fikirlerini aldı. Comolli cephesi, yeni teknik direktör adayları olarak yabancı adaylar önerdi. Ancak Laurent Blanc ve Leonardo Jardim isimlerine sıcak bakılmadı.

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Fenerbahçeden Fransız Laurent Blanca resmi teklif

YERLİ TEKNİK DİREKTÖR OLSUN

Yönetimin büyük çoğunluğunda ise Türk teknik adam isteği ön plana çıktı. Türk teknik direktör adayları masaya yatırıldı. Tayfun Korkut ve Kemal Özdeş isimleri konuşuldu. Ancak bu iki isim konusunda henüz bir girişim yapılmadı. Tayfun Korkut'un İspanya'da tatilde, Kemal Özdeş'in de yurt dışında olduğu bildirildi.

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