Fenerbahçeden Fransız Laurent Blanca resmi teklif

Fenerbahçe'den Fransız Laurent Blanc'a resmi teklif
Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve hafta sonu Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'den sürpriz hamle geldi. Sarı lacivertliler o isme resmi teklifte bulundu.
BLANC VE JARDIM'E VETO GELDİ
Sabah Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Volkan Demir'in haberine göre; Başkan Koç, yöneticilerden görüş alırken çizilecek yol haritası konusunda Comolli'den de fikirlerini aldı. Comolli cephesi, yeni teknik direktör adayları olarak yabancı adaylar önerdi. Ancak Laurent Blanc ve Leonardo Jardim isimlerine sıcak bakılmadı.
YERLİ TEKNİK DİREKTÖR OLSUN
Yönetimin büyük çoğunluğunda ise Türk teknik adam isteği ön plana çıktı. Türk teknik direktör adayları masaya yatırıldı. Tayfun Korkut ve Kemal Özdeş isimleri konuşuldu. Ancak bu iki isim konusunda henüz bir girişim yapılmadı. Tayfun Korkut'un İspanya'da tatilde, Kemal Özdeş'in de yurt dışında olduğu bildirildi.