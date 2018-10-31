  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:19
  • Gazete

Kupada dev heyecan devam ediyor

Kupası’nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak 13 karşılaşmayla devam edecek. Bu 13 maçın 5’i sporseverlerin ekranı A Spor’dan canlı olarak yayınlacak. Günün ilk canlı yayını ise 13.00’te başlayacak BUGSAŞ-Trabzonspor maçı olacak

Kupada dev heyecan devam ediyor
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak 13 karşılaşmayla devam edecek. Bu 13 maçın 5'i A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Canlı yayın saat 13.00'de BUGSAŞ-Trabzonspor maçıyla başlayacak. 15.00'te Ankaragücü- Erbaa, 17.00'de Kayserispor- Pazarspor,19.00'da Evkur Yeni Malatyaspor- Kırklareli maçları sporseverlerin ekranı A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kupası'nda günün son maçı ise 20.30'da Kahramanmaraş ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak. Bu maç da yine A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye Kupası 4. turunda son gün ise yarın... Yarın ise kupada 8 karşılaşma oynanacak. Maçlar uzatmaya gittiği taktirde, yayın saatleri çakışan maçlar dönüşümlü olarak yayınlanacak.
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