Bu turda rakiplerine üstünlük sağlayan Trabzonspor, Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Boluspor, Ümraniyespor, Nazilli Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, Van Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kahramanmaraşspor, 5. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün oynanan karşılaşmaların skorları şöyle:
BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: 0-2 ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor-Fethiyespor: 3-1
Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1 ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şile Yıldızspor-Boluspor: 2-5
Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: 5-1
Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor: 3-2
Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 6-1
Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-4
MKE Ankaragücü-Erbaaspor: 1-0 ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayserispor-Pazarspor: 6-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor: 1-0
Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: 3-0
Kupada 4. tur, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak.
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