  • Spor
  • 31.10.2018 14:03
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 23:12

'nda günün sonuçları

4. turuna, bugün oynanan 13 maçla devam edildi.

Ziraat Türkiye Kupasında günün sonuçları

Bu turda rakiplerine üstünlük sağlayan Trabzonspor, Hatayspor, Aytemiz , Bodrumspor, Boluspor, Ümraniyespor, , , Van , MKE Ankaragücü, Kayserispor, Evkur ve Kahramanmaraşspor, 5. tura yükseldi.

4. turunda bugün oynanan karşılaşmaların skorları şöyle:

BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: 0-2 ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hatayspor-Fethiyespor: 3-1

Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1 ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Şile Yıldızspor-Boluspor: 2-5

Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: 5-1

Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor: 3-2

Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 6-1

Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-4

MKE Ankaragücü-Erbaaspor: 1-0 ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kayserispor-Pazarspor: 6-1

Malatyaspor-Kırklarelispor: 1-0

Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: 3-0

Kupada 4. tur, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriZiraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar