Hafızaları tazeleyip geçmişteki Fenerbahçe-Galatasaray derbilerine baktığımızda Sarı-Lacivertli takımın çok zor durumlardayken Galatasaray'ı üstelik deplasmanda yenebildiği görülüyor. 1986/87 sezonunda Fenerbahçe, favori Galatasaray'ı Kayhan Kaynak'ın kafa golüyle yenmişti. O sezon Galatasaray 14 yıl aradan sonra şampiyon olmuştu. 1992/93'te ise 7-1'lik Sigma faciası sonrası formda ve güçlü Galatasaray'ı yine Ali Sami Yen'de Aykut Kocaman'ın golüyle yenmişlerdi. Son olarak 1999/200'de birkaç gün önce Fenerbahçe, UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı ortasa sahayı zor geçtiği bir maçta Johnson'u frikiğiyle devirmeyi başarmıştı.
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