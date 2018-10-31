  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:57
  • Gazete

, çok kötü durumdayken ’ı sahasında 3 kez yendi

F.Bahçe, 1986/87’de Kaylhan’ın 1992/93’te ’ın , 1999/2000’de ise Johnson’un golleriyle büyük sürprizlere imza attı

Daha önce 3 kez başardı
Hafızaları tazeleyip geçmişteki Fenerbahçe-Galatasaray derbilerine baktığımızda Sarı-Lacivertli takımın çok zor durumlardayken 'ı üstelik deplasmanda yenebildiği görülüyor. 1986/87 sezonunda Fenerbahçe, favori Galatasaray'ı Kayhan Kaynak'ın kafa golüyle yenmişti. O sezon Galatasaray 14 yıl aradan sonra şampiyon olmuştu. 1992/93'te ise 7-1'lik Sigma faciası sonrası formda ve güçlü Galatasaray'ı yine Ali Sami Yen'de Aykut Kocaman'ın golüyle yenmişlerdi. Son olarak 1999/200'de birkaç gün önce Fenerbahçe, UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı ortasa sahayı zor geçtiği bir maçta Johnson'u frikiğiyle devirmeyi başarmıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe, çok kötü durumdayken Galatasaray’ı sahasında 3 kez yendi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar