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Yasemin Ecem Anagöz, Avrupa Şampiyonası

Polonya'da düzenlenen 'ndak klasik yayda mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz , kazandı

Avrupa Şampiyonasından altın madalya!

Yasemin Ecem Anagöz, 'nda kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Legnica kentinde organize edilen şampiyonada, klasik yayda mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz, finalde Danimarkalı Maja Jager ile karşılaştı.

5-5 sona eren karşılaşmada rakibine beraberlik atışı sonucunda üstünlük kuran milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Klasik yayda Fransız Melanie Gaubil ile üçüncülük maçına çıkan da yine 5-5 berabere biten mücadeleyi beraberlik atışlarıyla kazanarak yı boynuna taktı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 19:37
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