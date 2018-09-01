Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti

Gol perdesi 3. dakikada açıldı... Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti: Hugo Rodallega'nın şutunda, savunma oyuncularından dönen topla buluşan Ogenyi Onazi ceza sahası yayı içinden kaleye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



25. dakikada Trabzonspor, yeni transferi Anthony Nwakaeme'nin golüyle skoru 2-0'a taşdı: Orta alanda topla ilerleyen Jose Sosa uzun pasını sol kanatta ceza sahası içine koşan Yusuf Yazıcı'ya gönderdi. Yusuf Yazıcı ceza sahası içi sol çaprazda topla buluştu ve kısa pasını Anthony Nwakaeme'ye gönderdi. Nwakaeme beklemeden kaleye şutunu çekti. Ahmet Çalık'a da çarpan bu top Muslera'yı yanıltarak ağlarla buluştu.



30. dakikada Younes Belhanda, Yusuf Yazıcı yerdeyken sert bir şekilde ayağına bastı ve kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.





45. dakikada Trabzonspor bir kez daha Anthony Nwakaeme'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi: Sol kanatta atılan uzun pasla topla buluşan Anthony Nwakaeme ceza sahası içine girdi ve üç rakibinden sıyrıldı. Altıpasın hemen solundan kaleye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmada son sözü yeni transferlerden Caleb Ekuban söyledi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Maçın oynadığı 41 bin 461 kişilik Medical Park Stadı'nda biletleri erken tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünleri doldurdu.

Misafir takım tribününde de yer alan yaklaşık 2 bin dolayında sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Maç öncesi taraftarlara yönelik organizasyonlar yapılırken kolbastı gösterileri sunuldu.







KARAMAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray karşısında ligde son oynanan MKE Ankaragücü 11'inde iki değişiklik yaptı. Karaman, sakatlığı bulunan Toure'nin yerine stoperde Mustafa'ya, hücum hattında Abdülkadir Ömür'ün yerine ise yeni transferlerden Nwakaeme'ye ilk 11'de görev verdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir , Toure, Kamil Ahmet ve Burak Yılmaz ise kadroda yer almadı.



EKUBAN, AMİRİ VE ZEKİ İLK KEZ

Trabzonspor'da hafta içerisinde transferi gerçekleşen Ekuban, sezon öncesi hazırlık maçında sakatlanan ve iyileştikten sonra takıma dönen Amiri ile 1,5 sezon sonra tekrar takıma geri dönen Zeki Yavru, ilk kez Galatasaray maçıyla 21 kişilik kadroda yer aldı.





RODALLEGA TRABZONSPOR FORMASI İLE GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Galatasaray'a karşı ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu. 2016-17 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan ve bu sezon teknik direktör Ünal Karaman'ın ilk üç maçta da 11'de görev verdiği forvet oyuncusu, bordo-mavililerde forma giydiği dönemde Galatasaray ile oynanan üç karşılaşmada sadece 9 dakika süre alırken, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'a karşı bu kez ilk 11'de kendine yer buldu.



NDIAYE, 222 GÜN SONRA

Galatasaray'ın İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye, 21 kişilik kadroda yer aldı. 222 gün sonra Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Senegalli orta saha oyuncusunu, teknik direktör Fatih Terim ilk 11'de tercih etmedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLEDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor-Galatasaray müsabakası için şehrin çeşitli noktalarından 18.00'den itibaren 20 dakika aralıklarla otobüs seferleri düzenledi. Taraftarları Şenol Güneş Kompleksi'ne taşıyan otobüsün bordo-mavili bayraklarla süslendiği ve şoförlerinin de Trabzonspor forması giydikleri görüldü.



TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Trabzonspor'un Galatasaray ile sahasında oynadığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Stadın tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdiler. Konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı