Lige kötü bir başlangıç yapan Cocu yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından 3 puanda kaldı. Namağlup yoluna devam eden Kayserispor ise 8 puana yükseldi.

Mücadelenin 13. dakikasında Fenerbahçe, Andre Ayew'in golü ile 1-0 öne geçti: Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın sol çizgiden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Andre Ayew'in, altıpas içinde topun gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Silviu Lung'un yanından ağlarla buluştu.

24. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Umut Bulut, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.





İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

52. dakikada Kayserispor, Bernard Mensah'ın golü ile maçta eşitliği yakaldı: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bernard Mensah'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, meşin yuvarlak doğrudan kaleye yönelerek Harun Tekin'i yanılttı ve uzak köşede ağlarla buluştu: 1-1.

57. dakikada Fenerbahçe, Islam Slimani'nin golü ile maçta tekrar öne geçti: Ayew'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Rajko Rotman'dan seken topu önünde bulan Islam Slimani'nin topu düzelterek yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.

61. dakikada Kayserispor, Martin Skrtel'in kendi kalesine attığı golle maçta tekrar eşitliği yakaldı: Bilal Başacıkoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Tjaronn Chery ile hava topuna çıkan Martin Skrtel'in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak Harun Tekin'in yanından ağlarla buluştu: 2-2.

70. dakikada Kayserispor, gecenin yıldız ismi Tjaronn Chery'nin golü ile mücadelede 3-2 öne geçti: Deniz Türüç'ün pasıyla topla buluşan Tjaronn Chery'nin ceza sahası dışında sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda top kaleci Harun'un yanından yakın köşede filelere gitti.

82. dakikada Kayserispor'da Şamil Cinaz, Eljif Elmas'a yaptığı müdahele sonrası kırmızı kart gördü. Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk bu pozisyonda Video Yardımcı Hakem'e başvurdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-2 yenik ayrıldı ve kötü gidişini sürdürdü...