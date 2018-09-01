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formayı giydi

23 yaşındaki , F.Bahçe ile resmi sözleşme imzaladı. Breilzyalı futbolcu “Bir rüyayı gerçekleştirdim En kısa sürede forma giymek istiyourm” dedi

Jailson formayı giydi
Fenerbahçe'nin önceki gece İstanbul'a getirttiği Brezilyalı ön libero Jalison, dün resmi sözleşmeye imza attı.

CRISTIAN BENİM ARKADAŞIM
İmza töreninde konuşan Jailson, "Çok mutluyum; çünkü bir rüyayı gerçekleştirdim. En kısa sürede bu formayı giymek istiyorum. Alex de Souza ve Roberto Carlos'tan dolayı Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izleme imkanı bulmuştum. Aynı zamanda Cristian da benim arkadaşım" dedi. Jailson, "Emin olabilirler ki bu forma için elimden gelenin en iyisini ve en fazlasını yapacağım" ifadesini de kullandı.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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