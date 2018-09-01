Yol Durumu
  1. Jailson formayı giydi
  2. Fener’den Tolga’ya özel madde

Benzia & Tolga Fener'de

, ilk olarak Lille’de forma giyen ile anlaştığını açıkladı. 23 yaşındaki Cezayirli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Sarı-Lacivertliler son olarak akşam saatlerinde ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden ’yi kulübe davet etti ve imzalar atıldı...

Benzia & Tolga Fenerde
Fenerbahçe yaz döneminin son haftasında adeta coştu. Önceki gün Brezilyalı Jailson'a dün imza attıran Fenerbahçe, transferin son gününde 2 bomba birden patlattı. Fenerbahçe, Lille'den 23 yaşındaki Cezayirli 10 numara Yassine Benzia ile anlaşma sağladığını açıkladı. Yıldız oyuncu dün 'a geldi.

BENZİA SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Benzia'nın dün akşam transferin bitimine saatler kala 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı. Cezayirli yıldızın satın alma opsiyonu ile kadroya katıldığı açıklanırken, opsiyonun bedeli ise belirtilmedi.



TOLGA CİĞERCİ DE TAMAM
Sonrasında ise Tolga Ciğerci'nin Sarı- Lacivertli kulübe devat edildiği, genç futbolcunun de geldiği bildirildi. Tolga Ciğerci ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, orta sahasına bir takviye daha yapmış oldu.

G.SARAY İLE SORUNLARI VARDI
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile sözleşmesini fesheden gurbetçi futbolcu Sarı- Kırmızılı kulüpte bir takım problemler yaşamış ve teknik direktör Fatih Terim tarafından da kadro dışı bırakılmıştı.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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