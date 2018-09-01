Fenerbahçe bugün saat 19.15'te ligin dişli ekiplerinden Kayserispor'u konuk ediyor. İki maç üstüte kaybederek ağır darbe alan Fenerbahçe bu maçı kazanarak yara sarmak istiyor. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Fener, Kayseri’yi ağırlıyor
Üst üste 2 yenilgi alan Fenerbahçe 19.15’te Kayserispor’u konuk ediyor
Etiketler: Kayseri , Fenerbahçe , Kayserispor
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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