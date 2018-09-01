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Fener, ’yi ağırlıyor

Üst üste 2 yenilgi alan 19.15’te spor’u konuk ediyor

Fener, Kayseri’yi ağırlıyor
Fenerbahçe bugün saat 19.15'te ligin dişli ekiplerinden Kayserispor'u konuk ediyor. İki maç üstüte kaybederek ağır darbe alan bu maçı kazanarak yara sarmak istiyor. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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