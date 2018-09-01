İşte Fener’in rakipleri

ANDERLECHT 14 TRANSFER YAPTI
Belçika ekibi yeni bir takım kurmanın sıkıntılarına yaşıyor.
Anderlech, transfer döneminde 14 oyuncu aldı. Valencia'dan transfer edilen kanat oyuncusu Zakaria Bakkali ile Wolfsburg'da kiralanan santrfor Landry Dimata dikkat çekiyor.
ZAGREB DEVLER LİGİ'Nİ SON ANDA KAÇIRDI
iyi savunması ve ekolüyle dikkat edilmesi gereken bir ekip.
F.Bahçe'nin 3. torbadan çektiği Young Boys'a 1-1 ve 2-1'lik sonuçlarmla elerek Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı. Fenerbahçe, D.Zagreb ile ilk kez karşılaşacak
SPARTAK TRNAVA SLOVAKYA ŞAMPİYONU
Slovak ekibi son şampiyon ama şu anda liginde 8. sırada.
Slovakya şampiyonu Spartak Tırnava, geçen sezonki formunda değil. Kadrosunda 1 milyon Euro üzerinde bir oyuncu da yok. F.Bahçe, tarihinde ilk kez bir Slovak takımı ile oynayacak.
Belçika ekibi yeni bir takım kurmanın sıkıntılarına yaşıyor.
Anderlech, transfer döneminde 14 oyuncu aldı. Valencia'dan transfer edilen kanat oyuncusu Zakaria Bakkali ile Wolfsburg'da kiralanan santrfor Landry Dimata dikkat çekiyor.
ZAGREB DEVLER LİGİ'Nİ SON ANDA KAÇIRDI
iyi savunması ve ekolüyle dikkat edilmesi gereken bir ekip.
F.Bahçe'nin 3. torbadan çektiği Young Boys'a 1-1 ve 2-1'lik sonuçlarmla elerek Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı. Fenerbahçe, D.Zagreb ile ilk kez karşılaşacak
SPARTAK TRNAVA SLOVAKYA ŞAMPİYONU
Slovak ekibi son şampiyon ama şu anda liginde 8. sırada.
Slovakya şampiyonu Spartak Tırnava, geçen sezonki formunda değil. Kadrosunda 1 milyon Euro üzerinde bir oyuncu da yok. F.Bahçe, tarihinde ilk kez bir Slovak takımı ile oynayacak.
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