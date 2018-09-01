Süper Lig'in geride kalan üç haftasında 4 puan toplayan Trabzonspor, oynadığı üç maçı da kazanarak ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'ı saat 21.45'te konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK VAR
Zorlu karşılaşma öncesi sakatlık kabusuyla boğuşan bordo-mavililerde, Kamil Ahmet Çörekç Zargo Toure ve Burak Yılmaz forma giyemeyecek. Ama Bordo-Mavililer'e iyi haberler de geldi.
SOSA VE ABDÜLKADİR YETİŞTİ
Galatasaray maçı öncesi yapılan antrenmanlarda sakatlanan Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür ise uygulanan tedavi sonrası teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek seviyeye geldi.
GALATASARAY 4'TE 4 PEŞİNDE
G.Saray'da ise Rodrigues'in durumu belirsiz. Sarı-Kırmızılılar, geçen hafta Akhisar'ı 6-0 yenen kadroya Ndiaye takviyesiyle sahada yer alması bekleniyor. G.Saray bu maçı da kazanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK VAR
Zorlu karşılaşma öncesi sakatlık kabusuyla boğuşan bordo-mavililerde, Kamil Ahmet Çörekç Zargo Toure ve Burak Yılmaz forma giyemeyecek. Ama Bordo-Mavililer'e iyi haberler de geldi.
SOSA VE ABDÜLKADİR YETİŞTİ
Galatasaray maçı öncesi yapılan antrenmanlarda sakatlanan Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür ise uygulanan tedavi sonrası teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek seviyeye geldi.
GALATASARAY 4'TE 4 PEŞİNDE
G.Saray'da ise Rodrigues'in durumu belirsiz. Sarı-Kırmızılılar, geçen hafta Akhisar'ı 6-0 yenen kadroya Ndiaye takviyesiyle sahada yer alması bekleniyor. G.Saray bu maçı da kazanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
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