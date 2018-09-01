TRABZONSPOR'DA

4'TE

geride kalanüç haftasındapuan toplayan, oynadığıüç maçı da kazanarakligin zirvesindeyer alansaatkonukedecek.oynanacak karşılaşmayıyönetecek.Karşılaşma tamamendolu tribünlerönünde oynanacak.karşılaşma öncesi sakatlık kabusuyla boğuşanveforma giyemeyecek. Ama Bordo-Mavililer'e iyi haberler de geldi.maçı öncesi yapılan antrenmanlardasakatlananveiseuygulanan tedavi sonrasıteknik heyetin görevvermesi durumundamaçta forma giyebilecekseviyeye geldi.isedurumu belirsiz., geçen haftayenen kadroyatakviyesiyle sahada yer alması bekleniyor.bu maçı da kazanarakyapmayı hedefliyor.